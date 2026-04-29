◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京ドーム）広島・森下は最高の立ち上がりに見えた。初回だ。先頭・キャベッジ、吉川から2者連続三振を奪うなど3者凡退で上々の発進。ところが、続く2回につかまった。先頭のダルベックから3連打を浴び、無死満塁。まずは7番・平山の遊ゴロの間に先制点を許すと、なおも1死一、三塁から浦田に左前適時打を浴びた。さらに1死二、三塁から竹丸のスクイズ、キャベッジの左前適時打