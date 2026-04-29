作曲家の菅野祐悟が２９日、自身のＸに新規投稿。ドジャースの大谷翔平投手と妻の真美子さんに対する感謝の言葉をつづった。ドジャースはこの日のマーリンズ戦を「Ｗｏｍｅｎ’ｓＮｉｇｈｔ」として実施し、選手の夫人が登場曲をチョイス。大谷は真美子夫人が選択した菅野祐悟作曲の「ＣａｎｚｏｎｉＰｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに上がった。「ＣａｎｚｏｎｉＰｒｅｆｅｒｉｔｅ」はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険