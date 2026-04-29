グラビアアイドルの山田あい（22）が29日、自身のインスタグラムを更新。週刊プレイボーイのグラビアショットを投稿した。「初宮古島海綺麗すぎた」とつづり、エメラルドグリーンの海を背にしたビーチで麦わら帽子をかぶり、布面積が少ない黒いビキニ水着姿でピースサインを送るショットを公開。「ウミガメにも沢山会えたのー！」と報告した。別の投稿では「個人的お気に入り」と茶色にカラフルな花の刺しゅうがデザインされたレ