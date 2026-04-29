2026年4月10日〜12日に千葉県・幕張メッセ開催された「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」。さまざまな年代のヘリテージカーが展示されるこのイベント。会場を歩いていると、子どもの頃に憧れたスーパーカーやラリーなどで活躍したスポーツモデルとともに、思わず笑みがこぼれてしまうような、力の抜けたスタイルのクルマたちが目につきます。見ているだけで田舎の道や石畳などをのんびりトコトコと走っている姿が頭に浮かぶこれらのモデル