［J１百年構想リーグEAST第13節］浦和 ２−０ 川崎／４月29日／埼玉スタジアム2002試合前日にマチェイ・スコルジャ監督と双方合意のうえでの、契約解除を発表し、クラブレジェンドである田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが百年構想リーグの終了まで暫定的に指揮を執ることになった浦和は、ホームで川崎と対戦。後半の２ゴールで“田中体制”の初陣を飾り、連敗を７で止めた。泥沼の７連敗中であった浦