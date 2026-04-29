明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、アウェーで「清水エスパルス」と対戦。 5試合ぶりの勝利を手にしました。 連敗をストップさせたいV・ファーレン。 今季、ホーム戦で敗れた清水とのリベンジマッチに臨みました。 前半6分、オーバーラップしたエドゥアルドのクロスに、古巣対決となったチアゴサンタナが飛び込みますが、惜しくもゴールとはなりませ