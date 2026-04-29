モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは4月28日、自身のInstagramを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントでの衣装姿を披露しました。【写真】生見愛瑠、黒シースルードレス姿「めるるの今日のコーデ色っぽ過ぎて綺麗です」生見さんは「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、4枚の写真を投稿。29日公開の出演映画『SAKAMOTO DAYS』公