「投資は若い人のもの」「今からではもう遅い」と思っていませんか？ 実は、給料が上がり所得税率が高くなっている50代だからこそ、若者よりも圧倒的に得をする「投資のやり方」があるのです。自身も65歳まで会社員として働き、現在はFPとして活動する首藤由之氏の著書『これだけ差がつく！老後のお金』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）より一部抜粋・編集し、iDeCoの節税効果と「ほったらかし」の仕組みを活用した50代が絶対