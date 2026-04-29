Snow Manの佐久間大介さんは4月29日、自身のInstagramを更新。新作MVのオフショットを披露しました。【写真】佐久間大介、新作MVのオフショット！「写真えぐい舌ペロ、、、、」佐久間さんは「『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』発売日！！！！！！！！！ 初のトリプルA面シングル、ご堪能あれ」とつづり、7枚の写真を投稿。同日発売のグループ初となるトリプルA面シングル曲のMVオフショットで、上下黒い衣装で統一した