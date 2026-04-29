地方馬最先着は吉原寛人騎乗の大井所属ロウリュ。ゴール前でリアライズグリントを交わして3着に食い込み、存在感を示した。道中は中団で脚を溜め、直線では大外からしぶとく伸びる内容。勝ち馬には及ばなかったものの、次走へつながる走りだった。吉原寛人騎手は「ダービーの距離の方が期待できそうです」と、次走への手応えをにじませた。3着ロウリュ吉原寛人騎手「1週前の追い切りに乗せてもらって、成長を実感出来ていまし