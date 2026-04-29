スタートはやや後手を踏み、1コーナーでは6、7番手を追走となったリアライズグリント。それでもすぐに押し上げて先頭に並びかける勢いを見せた。道中はJRAの人気馬をマークしながら進め、勝負どころでも外から先頭に迫る場面を作った。しかしゴール前で脚色が鈍り、最後は4着入線。それでも勝ちに行く積極的な競馬で見せ場は十分だった。4着リアライズグリント坂井瑠星騎手「馬の状態はすごく良かったです。ゲートの駐立が上手