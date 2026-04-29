イングランド・プレミアリーグのリーズが、ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３０）への関心を再び強めていると、英紙「デーリー・メール」が報じた。かねてリーズは守田を注視しており、昨夏も移籍の可能性が報じられていた。実現はしなかったが、今夏にスポルティングとの契約を満了し、フリーとなる見通しの日本人選手をあきらめていなかったようだ。同紙は「日本代表選手は、リーズがプレミアリーグ残留を確