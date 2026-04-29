心から好きだと思えるお洋服を、自信を持って着るための秘訣を知りたいってコ、必見！そこで今回は、金川紗耶・三浦理奈・本田紗来をお手本に、なりたい印象を叶えるコーデ術をご紹介します。自分の“好き”を肯定して、おしゃれの幅をもっと広げてみて♡なりたい印象を叶えるコーデ術のエトセトラまわりからの印象は、自分のなりたい姿とは少し違う。そんなギャップに悩むコも多いはず。イメチェンは難しいとあきらめる前に