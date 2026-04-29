◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）広島は、投打がかみ合わずに連勝を逃した。借金は再び今季ワーストの７に戻った。先発・森下暢仁投手が初回３者凡退と上々の立ち上がりを見せながら、４回４失点と粘れなかった。森下は、２回先頭から３連打を起点に４失点した。無死満塁から平山の併殺崩れ、浦田の左前適時打で２点を奪われた。なおも１死二、三塁から９番・竹丸の投前のスクイズは軽快にさばき、