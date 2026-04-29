◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人が広島に快勝し、貯金を４に戻した。先発のドラフト１位ルーキー竹丸和幸投手が６回を６安打２失点と踏ん張り、ハーラートップタイの４勝目。「２番・二塁」で吉川尚輝内野手がスタメン復帰、浦田俊輔内野手を８番でプロ初の遊撃スタメンに据えた新打線は、２回に５安打を集中させ一挙４得点。竹丸のスクイズで本塁へ頭から滑り込んだ平山功太内野手の「神の手」