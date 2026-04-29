焼津市の大井川港では、焼津市のこの時期の人気イベント、朝市が開かれ水産都市焼津ならではのうまいものを求める人たちでにぎわいました。ことしで32回を迎える「大井川港朝市」では、生シラスの販売と漁船の体験乗船がシラスの不漁と漁船燃料の確保が困難になったことから中止となりました。会場では、サクラエビをふんだんに使ったかき揚げやシラスとサクラエビの釜揚げを販売するなど、特産品や地場産品を販売する店が並び長い