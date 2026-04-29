２８日夜、静岡市清水区の国道1号バイパスで落石が発生し現在も上下線の一部区間で通行止めとなっています。警察などによりますと２８日午後11時前、静岡市清水区興津東町の国道1号バイパスで走行していたドライバーから「土砂が道路をふさいでいる」と通報がありました。現場にはおよそ50メートルの範囲にのり面から落ちた石が散乱し、数台の車がパンクしたほか車体に傷がつくなどの被害が出たということです。一方、