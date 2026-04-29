◇プロ野球セ・リーグ巨人4−2広島（29日、東京ドーム）巨人は竹丸和幸投手が6回2失点の力投でリーグトップタイの4勝目をマークしました。打線は2回、広島先発の森下暢仁投手から先頭の3本の安打で無死満塁の好機をつくり、平山功太選手のショートゴロの間に1点を先制。さらに浦田俊輔選手がタイムリーが飛び出し、追加点を奪います。なおも1アウト2、3塁のチャンスでは、竹丸投手がセーフティースクイズ。3塁走者の平山選手がア