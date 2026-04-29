７人組グループ・ＸＧが英国最大の音楽フェス「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓＳｕｍｍｅｒｔｉｍｅＢａｌｌ２０２６」に日本人アーティストとして初めて出演することが２９日、分かった。６月６日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスを披露する。英ラジオ局主催で０９年から開催されてきた同フェスは、これまでにマライア・キャリー、ウィル・スミス、リタ・オラ、ジャスティン・ビーバーといった世界的スターが