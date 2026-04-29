フレンチラグジュアリーブランドゲランから、2026年春に新たなリップスティック〈キスキスビーインテンス〉が登場。美しい発色と落ちにくさ、さらに濃密なうるおいケアを同時に叶える注目のティントです。ミツバチ由来成分を贅沢に配合した処方と、洗練されたデザインで、毎日のメイクタイムをより特別なひとときへ導きます♡ 進化した濃密ケアリップの魅力 〈キスキスビーインテンス〉は、ゲラン初