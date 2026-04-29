俳優の北村総一朗さん(90)が、自身のブログを更新。ブログの発信を、しばらく休むことを明かしました。 【写真を見る】【 北村総一朗 (90) 】 「ブログ発信を、暫く休ませていただきます」「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」北村総一朗さんは「ブログ仲間の皆様へ。」「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。」と、投稿。続けて「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上