◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年4月29日東京D）巨人は広島を下して連敗を阻止。貯金を再び今季最多タイの4とした。2回、相手先発右腕・森下からダルベック、岸田、増田陸の3連打で無死満塁とし、平山の遊ゴロ併殺崩れの間にまずは1点先制。浦田の左前適時打で2点目が入ると、平山の好走塁もあって1死二、三塁となおも攻め立てる。続いて打席に入った先発左腕・竹丸は初球をセーフティースクイズ。三走・平山は当初、