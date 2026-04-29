北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、警察に事情を聴かれている男性職員が、「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていることがわかりました。（林記者）「旭山動物園の前に来ています。本来であればきょうが営業開始の日だったのですが、臨時休園となっています」駐車場の入り口に取り付けられた「臨時休園」の文字。本来なら４月２９日に夏の営業が始まるはずだった旭山動物園は、開園を