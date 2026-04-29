主婦と生活社は、PASH! コミックス『異世界ラーメン屋台 エルフの食通は『ラメン』が食べたい(コミック) 1』(漫画：黒八、原作：森月真冬、キャラクター原案：転)を2026年5月1日(金)に発売する。■『異世界ラーメン屋台エルフの食通は『ラメン』が食べたい(コミック) 1』漫画：黒八原作：森月真冬キャラクター原案：転発売日：2026年5月1日定価：700円＋税＜あらすじ＞エルフ界一の食通・リンスィールは、とある噂を耳にした。城