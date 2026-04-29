格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）で、ＯＮＥアトム級ムエタイ世界王者の吉成名高（２５）が、ソンチャイノーイ・ゲッソンリット（２５＝タイ）に判定勝利で初防衛に成功した。現在、脅威の４０連勝中の吉成は、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のオープニングテーマ「序曲」をバックに入場。開始早々、サウスポーに構えた吉成はスピードを生かした攻撃でコントロールし、１Ｒのペースをつ