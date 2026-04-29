主婦と生活社は、PASH! コミックス『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』(漫画：鱗乃介、原作：明石 六郎)を2026年5月1日(金)に発売する。■『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』漫画：鱗乃介原作：明石 六郎発売日：2026年5月1日定価：720円＋税＜あらすじ＞己の人生を締めくくるべく、大八州への帰郷を決意したスイボク。突然の告白に動揺しながらも、師匠の最期を見届ける覚悟を決めた白黒山水は、共に旅路