【モデルプレス＝2026/04/29】人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される。ここでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少で抜擢された26歳の平松里菜（ひらまつ・りな）のプロフィールを紹介する。【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女◆新バチェロレッテ平松里菜、世界を股にかける“次世代スタイルア