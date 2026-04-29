２９日放送の日本テレビ系「センビキ‐答えは線を引くだけです‐」（水曜・午後７時）に、２月に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で個人、団体で銀メダルの坂本花織さん（２６）が出演。現役引退後初となるバラエティー番組出演を果たした。特番として第４弾となる同番組では、「シマウマの正しい尻尾をセンでつなぎなさい」「２本センを足して熟語にしなさい」など、“線を引く”ことで答えを導くユニ