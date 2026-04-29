21:00 ドイツ消費者物価指数（速報）（4月） 予想0.8%前回1.1%（前月比) 予想3.0%前回2.7%（前年比) 予想1.0%前回1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想3.3%前回2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 21:30 米耐久財受注（速報値）（3月） 予想0.6%前回-1.3%（前月比) 予想0.4%前回0.9%（輸送除くコア・前月比) 米卸売在庫（速報値）（3月） 予想0.4%前回