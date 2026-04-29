日本時間２１時００分に独消費者物価指数（速報）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（4月）21:00 予想0.8%前回1.1%（前月比) 予想3.0%前回2.7%（前年比) 予想1.0%前回1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想3.3%前回2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)