消費者物価指数（速報）（4月）21:00 結果0.6% 予想0.8%前回1.1%（前月比) 結果2.9% 予想3.0%前回2.7%（前年比) 結果0.5% 予想1.0%前回1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.9% 予想3.3%前回2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)