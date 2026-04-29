３歳ダートクラシック１冠目「第７１回羽田盃」は４月２９日、大井競馬の１１Ｒ（ダート１８００メートル）で争われた。１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取り消し）が出走。戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が、京浜盃２着のリベンジを果たし、ブルーバードＣに続く重賞２勝目で、ビッグタイトルをつかんだ。勝ち時計は１分５２秒７。２着には１番人