【山梨・富士河口湖町 ”富士芝桜まつり”会場から澤井志帆 キャスター、松浦悠真 気象予報士が中継でお伝え】（澤井志帆 キャスター）私たちは、いま山梨県富士河口湖町で行われています富士柴桜まつり会場に来ています。29日はもう中継盛りだくさんで行かせていただきますよ。あらためて見てくださいこの絶景。（松浦悠真 気象予報士）もう何回見ても美しいですよね。（澤井志帆 キャスター）まさにこの時期春