【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア政府は２８日、報道機関のニュースを利用する大手ＩＴ企業への課税を可能にする新法の素案を発表した。ＩＴ企業に対し、報道機関とニュース利用対価の支払い契約を結ぶよう促すことが目的で、対価の支払いを拒んだ企業に課税し、契約を結んだ企業については税負担を相殺する。意見公募を行い、７〜８月の議会に法案を提出する方針だ。豪州では２０２１年、ＩＴ大手に報道機関へのニュー