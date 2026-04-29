【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２８日、レバノン南部カンタラで親イラン勢力ヒズボラが築いた地下トンネルを爆破したと発表した。イスラエルのカッツ国防相は２８日の声明で、「レバノン南部での状況は（パレスチナ自治区）ガザと同様だ」とし、レバノン南部にイスラエル軍が引いた防衛ライン内の建造物を全て破壊するよう命令した。軍の発表によると、トンネルは国境から約１０キロ・メートルの位置に築かれ、２本の