◇JABAベーブルース杯予選リーグ東海理化27―12北海道ガス（2026年4月29日大垣市北公園野球場）東海理化が壮絶な打撃を制して、予選リーグ初戦を飾った。「6番・右翼」として出場した鈴木滉世内野手（25）が2打席連発を含む3本塁打を放つなど10打点と大暴れ。角田勇斗内野手（24）が2打席連続本塁打、武藤健司内野手（28）が2点本塁打と計6本塁打が飛び出し、22安打27得点の猛攻を見せた。「自分は低く強いライナーを打