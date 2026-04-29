『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』より▶▶『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』を最初から読む「不登校」は、今の時代、どんな親子に起きてもおかしくない切実な問題です。楽しく元気に通っていると思っていた子どもが、ある日突然、学校に行かなくなったら？ なんの前触れもなく「死にたいかも」と呟いたら…？ その時、親はどう子どもに向き合えばいいのでしょうか。優等生で友達もたくさんいた娘