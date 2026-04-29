4月25日、26日の2日間、シティサーキット東京ベイにてバスケットボールファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」が開催された。 日本初開催となった同イベントでは「NBAプレーオフ2026」のパブリックビューイング、シューティングコンテスト、3on3エキシビショントーナメント、ダンクコンテスト、アーティストライブなど多岐にわたって行われた。 特に