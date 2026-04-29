精神科医の言葉に納得！「頑張っても報われない」と感じる時に心が軽くなる5文字▶▶この作品を最初から読む日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉で