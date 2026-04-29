前節からスタメンを総入れ替え。ジュビロ磐田は４月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第13節で、松本山雅FCと敵地で対戦した。42に失点し、１点ビハインドで迎えた90＋９分に、角昂志郎がPKを獲得。角が自らキッカーを務め、成功させる。１−１で突入したPK戦を６−５で制し、５連勝を達成した。試合後のフラッシュインタビューで、三浦文丈監督は「山雅さんの圧に押されて、前半と後半はセットプレーで