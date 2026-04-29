4月29日は「昭和の日」です。 長崎市では、昭和の時代を振り返り、懐かしの給食メニューを味わうイベントが開かれました。 1949年完成の「旧魚の町団地」を改修した、まちづくり拠点『魚ん町＋』。 レトロな趣きを残したこの場所で28日に開かれたのは、昭和の給食を味わうイベントです。 （客） 「うまい」 （客） 「マカロニサラダが懐かしい味」 提供されたのは、ビーフシチ