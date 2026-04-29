クレーム客から心霊の噂について聞かされた郵便配達員は…？【漫画】本編を読む郵便配達員は地域に密着し、日々多くの住人と顔を合わせる。現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く『郵便屋が集めた奇談』は、そんな配達員たちが耳にした不可解な噂や、背筋が凍るような実体験を漫画化した作品だ。本作「浮遊する首」では、ある高架下にまつわる怪奇現象の背後に隠された、人間のドロドロとした情念が描かれている。■怪