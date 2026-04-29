29日からゴールデンウイークという人も、多いのではないでしょうか。 波佐見町では、GW恒例の人気イベント「波佐見陶器まつり」が始まり、会場は初日からにぎわいました。 鮮やかな色づかいが愛らしいマグカップ。 使い勝手の良さが魅力のお皿もあります。 去年26万人が訪れた人気イベント「波佐見陶器まつり」が今年も始まりました。 （寺田美穂アナウンサー） 「メイン会場のやきもの