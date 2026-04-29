中国のSNS・小紅書（RED）に24日、「なぜ多くの人が日本旅行に行きたがり、帰ってきてからの（日本への）評価もとても高いのか？」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「以前、同僚が数人、日本旅行に行った。帰ってきてから、環境にしても、サービスにしても、飲食にしても、評価がすごく高かった。どうしてなのか分からない」と投稿した。これに対して、中国のネットユーザーからは「そりゃ確かに良いからだよ」「本