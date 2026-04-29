米国とイランの和平交渉が「行き詰まりに陥ったように見える」ことを背景に、米国のガソリン価格が現地時間の4月28日、ここ4年来の最高値まで急騰しました。全米自動車協会（AAA）のデータによると、米国のガソリン平均価格は、2022年4月以来の最高水準となる1ガロン4．18ドル（約668円）に上昇しました。同日の上昇幅は1．6％で、1日当たりの上昇幅としては過去1カ月余りで最大を記録しました。国際指標とされるブレント原油の価