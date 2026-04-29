日教組の教育研究全国集会平和教育分科会に提出されたリポート数日教組に所属する教員が、自らが実践した授業や指導について報告する「教育研究全国集会」のうち、平和教育に関する分科会に提出されたリポートの数が、ピークだった1982年の74本から2025年は約4分の1に当たる18本まで減少したことが29日、共同通信の集計で分かった。平和教育を受けてこなかった若手・中堅教員が増えたことや、教員の多忙化、日教組の加入率低下が