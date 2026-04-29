ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行された「菊池事件」。28日、福岡高裁で裁判のやり直し＝いわゆる再審に向けた2回目の協議が行われました。1952年に熊本県の北部で役場職員が殺害されたいわゆる「菊池事件」。ハンセン病とされた男性が隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴えながらも1962年に刑が執行されました。男性の遺族が求めた再審について今年1月、熊本地裁は特別法廷が憲法違反と認めた