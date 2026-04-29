◇WEリーグ・クラシエ杯決勝日テレ東京V2―2（PK3―1）大宮（2026年4月29日U等々力）昨季WEリーグ王者の日テレ東京Vベレーザが延長PK戦の末にRB大宮アルディージャWOMENを下し、WEリーグ杯として初優勝を飾った。決勝の2日前に今季限りでの現役引退を表明したDF岩清水梓（39）が、優勝トロフィーを高々と掲げた。「本当に欲しかったタイトル。いろんな人に足を運んでもらいたくて、このタイミングで表明させてもらった。