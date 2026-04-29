「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）ＯＮＥアトム級ムエタイ世界王座戦が行われ、王者・吉成名高（２５）＝エイワスポーツジム＝がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）と対戦し、判定３−０で勝利し、初防衛に成功した。ムエタイのＰＦＰと呼ばれる男は、これでＯＮＥ５戦全勝、驚異の４１連勝とした。１回から激しい攻防が繰り広げられた中で、３回に吉成が鼻から出血。４回、吉成は蹴りでペース