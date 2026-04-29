Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ウイスキーは、味や香りはもちろん、その1本がどのようにつくられたのかといった背景を知ることで、より味わいが豊かに感じられますよね。machi-yaでプロジェクトを実施中のシングルモルトウイスキー「ヘイムダル」もそのひとつ。ノルウェーというウイスキーでは一風変わったルーツを持つ、北